«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии

«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.

«Наша жизнь изменилась с появлением этого маленького человечка, который пришел в этот мир дарить любовь и быть любимым. Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью», – написала Воеводина в Instagram.

Кроме того, она призналась, что теперь ее смысл жизни заключается в семье и детях.

25-летняя Воеводина родила сына 21 мая. Мальчика назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Ранее она рассказала, что беременность стала самым важным и сложным периодом в ее жизни.

Напомним, король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан и обладательница титула «Мисс Москва» Оксана Воеводина поженились в ноябре прошлого года. Настоящее имя невесты - Ксения Дягилева. Перед замужеством москвичка приняла ислам и получила новое имя Рихана.

Позже, впервые в истории страны, король досрочно отрекся от престола, а также появилась информация, что супруги ждут ребенка.