Беглов призвал открывать музеи в зданиях времен блокады Ленинграда

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Петроградский район с рабочим объездом.

Беглов проверил, как идет ремонт дополнительного помещения для детского сада №24, который расположится на улице Красного Курсанта, 25. Два этажа для учреждения там были переданы детскому саду в декабре прошлого года. Открыть детсад после капитального ремонта планируют в январе будущего года, сообщается на Тopspb.

«Сделайте здесь новогоднюю елку для детишек. Сделайте, сделайте. Я не шучу, я вполне серьезно говорю», – призвал врио губернатора.

Беглов распорядился согласовать проект создания музея в детском саду с руководством Музея обороны и блокады Ленинграда. И также напомнил, что в подобных зданиях, которые были свидетелями войны, нужно открывать небольшие музеи.

Кроме того, в рамках программы по благоустройству серьезные преобразования ждут около 50 садов и скверов.

Беглов также заявил, что до начала зимы 2 тыс. зданий Петроградской стороны будут переоборудованы по технологии холодного чердака, чтобы предотвратить образования наледи и сосулек на крышах.

Напомним, ранее Беглов пообещал достроить новый корпус детской больницы до 2021 года.