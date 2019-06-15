Алсу получила новое звание

Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Почетное звание певица получила на Международном фестивале искусств «Сердце Евразии», который проходит в Уфе. Алсу выступила на сцене в рамках мероприятия, сообщается на сайте министерства.

Указ о присвоении звания народной артистки Башкирии подписал врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Также он присвоил титул заслуженного артиста Башкирии вокалисту группы «Пицца» Сергею Приказчикову.

В прошлом году Алсу получила звание «Заслуженная артистка Российской Федерации», а еще с 2010 года она является народной артисткой Татарстана.

Напомним, певица оказалась в центре скандала на шоу «Голос. Дети» после того, как победа ее дочери 10-летней Микеллы Абрамовой оказалась сфальсифицирована. Первый канал аннулировал итоги финала, а затем объявил победителями всех финалистов. Каждый из них получил по миллиону рублей.