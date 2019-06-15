Беглов осмотрел детсады и площадки Петроградского района

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов лично проинспектировал ремонт детсада № 24 в Петроградском районе, где во времена ВОВ выпускали артиллерийские снаряды, и попросил создавать небольшие музеи в зданиях, которые работали в блокаду.

Во время рабочего визита в Петроградский район Беглов побывал в филиале детского садиа № 24 на улице Красного Курсанта, сообщает Nation News.

Петроградский район на 1 июня 2019 года принимает 5135 воспитанников детских садов при нормативной мощности в 4440 мест. Потребность района в дополнительных местах составляет 695 человек.

В детский сад № 24 сейчас ходят 135 воспитанников, что составляет 168% от проектной наполняемости. Вторая площадка обеспечит новые места, а также создаст комфортную среду для реализации образовательного процесса и решения вопроса очередности, пишут «Невские новости».

При этом здание, где расположено дошкольное учреждение, является объектом культурного наследия. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали обмундирование для армии и артиллерийские снаряды. В годы СССР здесь находилось крупнейшее трикотажное предприятие. Александр Беглов считает, что в зданиях, которые работали во время войны, нужно делать небольшие музеи.

Сейчас здесь активно идет ремонт, который планируется завершить до 1 ноября 2019 года, а открытие запланировано на январь 2020-го. Сумму работ оценили в 140 млн рублей.

Кроме того, во время объезда Петроградского района врио губернатора посетил детскую площадку в сквере на улице Льва Толстого, 9, процесс обновления которой Беглова просили ускорить жители. Градоначальник распорядился завершить работы к 20 августа, передает канал Санкт-Петербург.

Также горожане обратили внимание Беглова на необходимость создания пешеходных переходов у детсада на Большой Пушкарской улице. Александр Беглов распорядился обеспечить безопасное движение пешеходов с детьми.

Напомним, ранее Беглов пообещал достроить новый корпус детской больницы до 2021 года.