Звезду сериала «Универ» задержали в Москве

Актера Андрея Гайдуляна, известного по роли в сериале «Универ», задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.

Гайдулян сообщил в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил актера в нарушении общественного порядка.

«Ничего плохого не делал. Меня задержали, провели беседу и выпустили. Сказали, что я матерился, но я не матерился», – заявил Гайдулян.

Он пояснил, что не имеет претензий к сотрудникам правоохранительных органов, однако выразил недоумение из-за того, что полицейские «поверили на слово» активисту, а подробности выяснили только после задержания.

Андрей Гайдулян – российский актер театра и кино, наиболее известный по роли Саши Сергеева в сериалах телеканала ТНТ «Универ» и «СашаТаня».