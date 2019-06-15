Секретная служба США задержала пытавшегося пробраться к Белому дому мужчину

Сотрудники секретной службы США задержали мужчину, который пытался проникнуть на территорию Белого дома рядом со зданием американского министерства финансов.

Телеканал NBC со ссылкой на заявление службы сообщает, что «человек пытался пересечь защитное ограждение с северо-западной стороны ограды здания министерства финансов рядом с Пенсильвания-авеню», однако он «был немедленно задержан сотрудниками Секретной службы и взят под стражу», передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в 21:00 по местному времени (04:00 мск).

Отмечается, что здание министерства расположено в непосредственной близости от резиденции президента Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Задержанному предъявлены обвинения в нападении на полицейского и попытке незаконного проникновения, его имя не называется. В данный момент делом занимается полиция Вашингтона.

Отметим, что это не первый инцидент, происходящий в окрестностях Белого дома за последнее время: в мае мужчина поджег себя в парке около Белого дома, до этого в Вашингтоне задержали мужчину за попытку нападения на охрану Белого дома.

Также сообщалось о задержании сотрудниками ФБР мужчины, который готовил нападения на некоторые федеральные объекты США, в том числе на Белый дом.

В декабре мужчина залез на главную рождественскую ель США, которая стоит рядом с Белым домом.