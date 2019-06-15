Трампу спели Happy Birthday to You у Белого дома

Главе американского государства Дональду Трампу 14 июня исполнилось 73 года.

В пятницу у Трампа было запланировано выступление перед представителями малого бизнеса. Президент вышел в сад у Белого дома, направившись к микрофону. В это время собравшиеся запели Happy Birthday to You.

Трамп был в хорошем настроении. При этом он всем своим видом демонстрировал удивление, передает РИА «Новости».

В Twitter Трамп не стал поднимать тему собственного праздника, но поздравил сухопутные силы, которые празднуют 244 года со дня своего образования.

В этот же день в Twitter было опубликовано фото президента, обнимающего флаг. Однако у многих пользователей обращение Трампа с флагом вызвало либо насмешки, либо негодование.