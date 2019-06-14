Грузинская полиция в Тбилиси задержала противников гей-парада

В Тбилиси у здания правительства прошла уличная акция против митинга сторонников защиты прав сексуальных меньшинств. Четыре участника были задержаны сотрудниками МВД.

«Сотрудники департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали четырех участников контракции, проходящей у здания правительства по статье 173 (неподчинение полиции) Кодекса административных правонарушений», – цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что акция протеста, которой руководит грузинский бизнесмен, меценат Леван Васадзе собралась спонтанно.

К зданию правительства пришли люди, выступающие против пропаганды ЛГБТ-сообщества. Они вышли в центр столицы после того, как узнали о планах организации «Тбилиси прайд», выступающей в защиту сексуальных меньшинств, провести акцию в знак протеста против заявления Патриархии Грузии.

Ранее Грузинская православная церковь обратилась к власти с просьбой не дать возможность сторонникам ЛГБТ-сообщества провести митинг в поддержку меньшинств 18 июня.

В итоге у здания правительства проходят сразу две акции. Противники пропаганды ЛГБТ-сообщества, стоят на площади у здания правительства, а представители «Тбилиси прайд» и их сторонники митингуют неподалеку, их разделяет полицейский кордон.