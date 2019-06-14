СМИ назвали новую версию убийства жены хоккеиста Соколова

СМИ сообщили, что 15-летний сын экс-вратаря сборной России по хоккею Антон Соколов мог убить мать из-за ревности к старшему брату Максиму.

У старшего сына хоккеиста Соколова Максима в возрасте пяти лет был обнаружен лейкоз, однако семья смогла спасти ребенка. Кроме того, он начал играть в хоккей, где показывал довольно высокие результаты. Например, прошел отбор в молодежную команду СКА, сообщает «Комсомольская правда».

«Почти год Ира пролежала с Максом в больнице, спасала его. И чудо случилось, мальчик выжил, болезнь победили! Помню, как она каждый час мыла пол, чтобы была стерильная частота... Она фантастическая мать, которая полностью посвящала себя детям, даже представить не могу, что сыновья могли совершить такое...», – вспомнила знакомая семьи.

Издание отмечает, что причиной трагедии могла стать завить младшего брата к успехам старшего.

Однако друзья Антона отметили, что он мог только обороняться, на старшего, а на маму он никогда бы не набросился.

«Он говорил, что старший брат в последнее время стал очень агрессивным. Он звонил и жаловался на Максима. Недавно тот поссорился с мамой из-за какого-то пустяка и разбил стекло в машине. Он срывался по любому поводу. Разбил телевизор, когда проиграл в игре в приставке. До этого ломал джойстик», – уточнили они.

Напомним, 13 июня в доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области было найдено тело жены Соколова со множественными ножевыми ранениями, также найден раненым ее 18-летний сын.

Позже по подозрению в убийстве матери был задержан младший сын Антон.