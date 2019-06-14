Тульские школьники поучаствовали в акции «Идем в музей»

Тульские школьники в пятницу посетили бесплатную экскурсию в Тульском областном краеведческом музее в рамках акции «Идем в музей», организованной Общероссийским народным фронтом, сообщила координатор ОНФ Елена Панова.

Экскурсия проводится в рамках акции «С чего начинается Родина» и приурочена к празднованию Дня России, передает Regnum.

В музей пригласили третьеклассников – учащихся МБОУ «Центр образования 22 – Лицей искусств».

«Краеведение – это неотъемлемая часть нашей большой истории. Именно краеведение является одним из источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся связи родного края, города, села с великой Родиной, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого города, села с историей, жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, четью стать достойным наследником лучших традиций родного края», – рассказала учитель физики лицея Елена Кондратьева.

Школьники побывали в залах природы, першинской охоты, этнографии. Узнали о городском быте жителей Тулы конца XIX – начала XX веков, познакомились с древнейшей историей Тульского края, археологии, духовности и культуры. Школьникам рассказали о воинской славе туляков.