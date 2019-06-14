В «КАМАЗе» изучили проекты новых индустриальных парков

Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин просмотрел результаты первых этапов проекта по созданию индустриального парка «Мастер».

Руководитель предприятия посетил производственные площадки технопарка, которые были созданы в ходе первой и второй очередей проекта в 2016-2018 годах, сообщается на сайте «КАМАЗа».

Там на территории Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» (СКИП «Мастер») размещён 101 резидент. Задача 2019-2020 годов – реализация третьей очереди индустриального парка. Дополнительно предстоит ввести в строй более 44 тыс. кв.м производственных помещений, где разместятся еще около 30 резидентов.

Речь идет о субъектах малого и среднего предпринимательства с различной отраслевой специализацией и масштабами бизнеса. Планируется, что будут созданы еще 230 рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию третьей очереди СКИП «Мастер» составит 786 млн рублей. Из них 500 млн рублей – инвестиции федерального центра, 5 млн рублей – средства из бюджета Ставропольского края, 281 млн рублей в очередную очередь проекта вложит ПАО «КАМАЗ».

Напомним, технопарк расположился на территории бывшего завода «КАМАЗ-Автоприцеп», поскольку в рамках масштабной программы реинжиниринга на «КАМАЗе» производство автоприцепов было перенесено на «НЕФАЗ», камазовское дочернее предприятие в Башкирии.

Чтобы исключить негативные последствия этих действий для местных жителей и экономики региона, «КАМАЗ» и правительство Ставропольского края договорились создать на месте бывшего завода краевой индустриальный парк «Мастер». Инициатива автогиганта руководством Ставрополья была поддержана: стороны посчитали, что открытие СКИП позволит диверсифицировать экономику города и края, создать новые рабочие места, содействовать развитию малого и среднего бизнеса.

Генеральный директор «КАМАЗа» высоко оценил этапы реализации проекта. «Сегодня есть первые результаты, и они говорят о том, что мы выбрали правильную стратегию развития, и инвестиции «КАМАЗа» в проект полностью оправданы. Понять, что шаги по закрытию крупного производства на территории региона, которые могли иметь негативные последствия, дадут плюс, а не минус, наверно, для губернатора края было непросто. И я благодарен Владимиру Владимировичу Владимирову за поддержку инициативы и совместную реализацию проекта», – отметил Когогин.

Руководитель «КАМАЗа» также подчеркнул, что сформирована благоприятная среда для коммуникации и профессионального развития персонала. В числе резидентов – много небольших компаний с высокой степенью инжиниринга. То есть, созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, что поддерживается на государственном уровне.

Отметим, что проект по созданию в Ставрополе индустриального парка нового формата реализуется по типу действующего в Набережных Челнах Камского индустриального парка «Мастер», который был создан в марте 2004 года и входит в структуру «КАМАЗа».

Сегодня индустриальный парк в Набережных Челнах объединяет свыше 280 предприятий-резидентов. На его площадях трудоустроено почти 7 тыс. человек. Суммарный оборот всех предприятий-арендаторов за 2018 год составил свыше 75,7 млрд рублей, общий объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней – около 7,5 млрд рублей. Сейчас в Набережных Челнах завершается реализация уже шестой очереди индустриального парка «Мастер». К концу 2019 года будет размещено ещё от 30 до 45 резидентов, которые создадут дополнительно около 1,5 тыс. рабочих мест.

С работой таких промышленных площадок в российских моногородах связаны большие перспективы. На примере «КАМАЗа» открыт индустриальный парк «Мастер» в Димитровграде. Это один из масштабных совместных проектов «КАМАЗа» и Группы «Объединенные автомобильные технологии», которая входит в камазовскую структуру. Имея в своем арсенале положительный пример работы в этом направлении, «КАМАЗ» располагает достаточным потенциалом, чтобы оказывать содействие в развитии ставропольского парка, экономики Ставрополя (как и других российских городов) и создании благоприятного инвестиционного климата.

В индустриальных парках создаются благоприятные условия для молодых предпринимателей, поддержка предпринимательства является одним из направления реализации майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г», мониторингом исполнения которого занимается Общероссийский народный фронт.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Когогин является модератором тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которая была создана в июне 2018 года для общественного контроля за решением задач, поставленных в майском указе президента РФ.