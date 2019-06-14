Рубль вырос после решения ЦБ по ставке

Курс рубля вырос к доллару и евро после решения Банка России снизить ключевую ставку до 7,5% годовых.

Первая реакция отечественной валюты была нейтральной, затем рубль несколько усилил рост, прибавив порядка 10 копеек к основным инвалютам, передает РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.43 мск пятницы снижается на 27 копеек – до 64,31 рубля, курс евро опустился на 37 копеек – до 72,45 рубля.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение о первом в 2019 году снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – до 7,5% годовых.

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