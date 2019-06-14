Проект «Мечтай со мной» исполнил желание тяжелобольной девочки

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил мечту пятилетней Марии Кокориной – девочка хотела увидеть море.

13 июня девочка из города Кирова прокатилась на теплоходе «Астра» по реке Неве и Финскому заливу. Путешествие продолжалось около двух часов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Маша немного волновалась – на воде были волны, но в итоге все прошло хорошо, в глазах было восхищение», – рассказывает волонтер проекта Марина Шенденкова.

Отмечается, что стояла типично пасмурная погода, но здоровью девочки ничего не угрожало. После круиза Маша и мама планируют прогулку по городу.

В детский сад Маша пока не ходит, но она с мамой Натальей старается как можно больше времени проводить вне дома. Вместе они посещают театры, гуляют в парке.

Во время болезни Маша проводила много времени дома. В свободное время смотрит мульфильмы – любимые герои девочки – Ариэль и Блум из мультсериала Winx. На вопрос о том, каким она представляет для себя идеальный день, Маша ответила, что хотела бы уплыть на дельфинах в волшебную страну Винкс. Еще девочка мечтает стать красивой и смелой, как Ариэль, когда вырастет.

Теперь же Маша хочет вновь вернуться к танцам и пению, которые из-за болезни пришлось оставить, а также чаще гулять.

Благотворительный проект «Мечтай со мной», появившийся в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которой нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации.

«Мечтай со мной» не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь проекты, в которых человек участвует сам.

Заявки на исполнение заветных желаний поступают через волонтерские организации, партнерские учреждения, и на сайт МечтайСоМной.РФ.

Сначала происходит изучение заявки на соответствие условиям участия в проекте. Важно понимать, что «Мечтай со мной» не дарит подарки; исполнение мечты – это событие, которое призвано оставить положительные эмоции на всю жизнь.

Также важно, чтобы реализация мечты не представляла угрозу состоянию здоровья мечтателя. Кроме того, организаторы проекта отталкиваются от имеющихся возможностей и ресурсов.

Далее происходит выход на потенциальных партнеров в рамках пожелания. Это может быть спортивный клуб, продюсерский центр или редакция журнала. В случае положительной реакции со стороны потенциальных партнеров начинается проработка сценария и непосредственная подготовка Дня мечты.

Проект «Мечтай со мной» в октябре 2018 года вошел в АНО «Россия – страна возможностей», а уже в декабре 2018 года президент России Владимир Путин посетил Международный форум добровольцев, где собрал все пять оставшихся конвертов и исполнил все желания ребят.

Напомним, в декабре 2018 года президент Владимир Путин встретился с тяжелобольным 10-летним Колей Кузнецовым, исполнив мечту мальчика пожать руку главе государства.

Также Путин исполнил мечту 12-летней школьнице из Омска Насте Парыгиной, подарив девочке коньки.

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