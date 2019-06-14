Автомобилисты оценили идею изменить скоростной режим

«Никакой крамолы здесь не вижу, вполне просчитанное предложение», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Так он прокомментировал предложенные НИИ Минтранса поправки в ГОСТ, разрешающие устанавливать на некоторых трассах федерального значения скоростной лимит в 130 км/ч.

По мнению Похмелкина, для автомагистралей, которые сделаны в соответствии с требованиями установленных стандартов, данная инициатива вполне оправдана.

«Это все уже существует на отдельных участках трассы М-4 «Дон» и никакой повышенной аварийности нет, режим автомагистрали позволяет развивать такую скорость. Для тех, кто очень торопится, это вполне приемлемый вариант», – считает собеседник.

Похмелкин подчеркнул, что вводить такой скоростной лимит следует на специально оборудованных дорогах, которые функционируют в режиме автомагистрали: где есть две и более полосы в одну стороны, имеется разделение встречных полос, качественное дорожное полотно, а также нет светофоров и пешеходных переходов.

«Никакой крамолы здесь не вижу, вполне просчитанное предложение. При соблюдении этих условий, думаю, что скоростной лимит можно повысить», – полагает эксперт.

Напомним, российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса готовит поправки в ГОСТ, которые разрешат устанавливать на некоторых трассах федерального значения скоростной лимит в 130 км/ч.