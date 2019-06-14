Авербух сравнил Тутберидзе и Медведеву с «мамой и дочкой»

Российский тренер, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал об отношениях фигуристки Евгении Медведевой и ее бывшего тренера Этери Тутберидзе.

По словам Авербуха, «возраст есть возраст, а Женя как раз прошла через переходный период». Он заверил, что Тутберидзе напрасно считают «монстром и деспотом», пишет «Спорт уик-энд».

Авербух подчеркнул, что Тутберидзе «к ученикам относится с искренней любовью», хотя «дисциплина» у нее «очень серьезная».

Говоря об отношениях Тутберидзе и Медведевой, Авербух заявил об «абсолютном единении, напоминающем отношение мамы и дочки». По его словам, Тутберидзе «оберегала» Медведеву.

Авербух отметил, что с новым тренером Брайаном Орсером у Медведевой «все по-другому», в «работе над постановкой» фигуристка изменилась, «часто добавляет какие-то свои нюансы».

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

За Евгению Медведеву

За Елизавету Туктамышеву

За другую (указать в комментариях)



По мнению Авербуха, у Медведевой «очень красиво работает тело, где-то проявляется североамериканский стиль катания».

«И все равно, даже при этом прыгать надо!» – заявил он.

Авербух, который привез со своей труппой в Санкт-Петербург спектакль «Кармен», сообщил, что «возобновил сотрудничество» с Медведевой, «поставил короткую программу».

Напомним, на Медведеву обрушились с критикой за то, что она сменила тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера и уехала тренироваться за границу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД