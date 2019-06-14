Москвичей предупредили о грозе

Москвичей ожидают дождь, гроза и высокая пожароопасность, сообщают синоптики.

Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла, по области – от 23 до 28 градусов. В ночь на 15 июня температура воздуха в Москве опустится до 15 градусов, в Подмосковье – до 12 градусов тепла. Вероятность дождей и гроз сохранится, передает ТАСС.

По прогнозу синоптиков, в Москве и области ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 5–10 м/с с порывами до 17 м/с во время грозы. Повышенное атмосферное давление 757 мм ртутного столба в пятницу сохранится.

Оранжевый и желтый уровни опасности объявлены в Московском регионе в пятницу.