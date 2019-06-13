Росстат отмечает снижение цены на ряд продовольственных товаров

«Не исключено, что в конце июля и августе мы увидим дефляционные цифры, инфляция пойдет в минус и будет отмечаться удешевление товаров», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Георгий Остпакович. Так он прокомментировал данные Росстата об июньской конъюнктуре цен на продукты и топливо.

«То, что инфляция ушла «в ноль», для меня, вообще-то это не откровение. Это нормально», – отметил Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Из опубликованной в четверг сводки Росстата за 4-10 июня следует: на ряд продовольственных товаров цена снизилась. В частности, белокочанная капуста подешевела более чем на 12%, помидоры – почти на 10,5%, огурцы – почти на 9%. Цены на куриные яйца снизились на 2%, на сахарный песок – на 0,7%. Отмечается, что картофель подорожал на 5%, а цены на яблоки поднялись менее значительно – на 1,8%, на морковь на 1,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, притом, что расценки на дизельное топливо практически не изменились.

«Я ожидал, что это произойдет где-то в июле, когда пойдет акцентированное снижение цен на плодоовощную продукцию, потому что она имеет очень большой вес в составе продовольственной инфляции, – отметил Остапкович, комментируя снижение цен на ряд товаров. – Я предполагал даже, что начнутся какие-то дефляционные процессы, инфляция пойдет в минус. Но, как мы видим, статистика зафиксировала уже в июне такое изменение цен».

Не исключено конце июля и августе мы увидим дефляционные цифры, инфляция пойдет в минус и будет отмечаться удешевление товаров, отметил экономист.

Произошедшее абсолютно не удивляет, отмечает Остапкович. «Теоретически тенденция к замедлению инфляции очевидна», – подчеркнул эксперт.