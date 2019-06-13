Транспортная авиация США устроила «слоновью прогулку»

Около 40 единиц авиатехники поднялись в небо над базой в американском штате Калифорния для отработки маневра «слоновья прогулка».

24 конвертоплана MV-22B Ospreys и 16 тяжелых транспортных вертолетов CH-53E Super Stallions совершили «слоновью прогулку» – маневр, во время которого с одной площадки взлетает большое число однотипных самолетов.

Видео опубликовала служба DMA (Defense Media Activity) Пентагона.

Уточняется, что полет был совершен с авиабазы Мирамир (Калифорния) Корпуса морской пехоты США, чтобы продемонстрировать боевую мощь.