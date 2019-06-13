Суд отказал Геращенко в опровержении обвинений в покушении на Кернеса

Депутат Рады Антон Геращенко проиграл дело по иску о защите чести и достоинства, который он подал на депутата «Оппозиционного блока» Михаила Добкина и издание «Страна.ua».

Геращенко в 2017 году подал иск после интервью, в котором Добкин заявил о причастности Геращенко к покушению на мэра Харькова Геннадия Кернеса, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что депутат Рады требовал извинений, моральной и материальной компенсации.

«Он все проиграл. И теперь Геращенко не просто без достоинства, чести и репутации, а теперь еще и без денег», – сказал Добкин.

«Это личная месть даже не Авакова, а скорее Антона Геращенко. Когда-то он был помощником Геннадия Адольфовича [Кернеса]... Но я верю в версию, что это – Геращенко. Он больше Авакова делает мерзких поступков, как в целом, так по Кернесу в частности», – заявлял в интервью в 2017 году Добкин.

Напомним, Геннадий Кернес пережил покушение в 2014 году. В 2017 году он обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова в покушении на себя.