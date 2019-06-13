Арашуков пожаловался на невозможность постричься в СИЗО

Отец бывшего сенатора Рауфа Арашукова Рауль заявил, что не может постричься уже месяц, так как администрация не выдает машинки для стрижки, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Члены ОНК посещали Лефортово, совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и Рауль Арашуков попросили машинку для стрижки. Арашуков заявил, что уже месяц не может постричься в связи с тем, что машинки в «Лефортово» пришли в негодность. Раньше парикмахер в отряде хозобеспечения стриг заключенных», – цитирует Мельникова РИА «Новости».

По его словам, во время предыдущего посещения членами ОНК «Лефортово» машинки выдавались и заключенные могли стричься.

Мельников пояснил, что купить машинку в тюремном ларьке нельзя, передать заключенным ее тоже нельзя, так как им запрещено владеть такими устройствами.

«Члены ОНК предлагали бесплатно в качестве гумпомощи предоставить в СИЗО соответствующий инвентарь, но руководство «Лефортово» отказалось, сообщив, что сами закупят за бюджетные деньги», – добавил он.

При этом у российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся в Бутырке, нет проблем со стрижкой, отметил член ОНК.

«Кокорин с Мамаевым стригутся сами, им выдают машинки. В «Бутырке», в отличие от «Лефортово», такой проблемы нет, они спокойно стригутся при помощи сокамерников и самостоятельно», – отметил Мельников.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора.

В мае также Пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения.