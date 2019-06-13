Фестиваль уличного кино стартовал в День России

С 12 июня по 12 сентября в России будет проходить фестиваль уличного кино. Лучшие короткометражки покажут на открытых пространствах в тысяче городов и поселков страны.

Киномарафон открылся показом в Сыктывкаре. Жители города увидели сразу 10 короткометражных фильмов, передает РЕН ТВ.

Фильмы демонстрировались на большом экране в формате 4G, что стало возможным благодаря оператору Tele2.

По словам первого заместителя министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Константина Баранова, регион, в котором стартует фестиваль, выбран не случайно, поскольку он является лидером в сфере культуры и искусства.

Для зрителей отобрали «киноленты, понятные большинству зрителей». Были представлены и комедии, и драмы, а также экшн и хорроры, передает «Комиинформ».

«Сыктывкарцы увидели очень насыщенное, квинтэссированное, без длинных планов и нудных диалогов кино», – отмечает издание.

Короткометражки доберутся и до сел республики: в течение месяца кинопоказы пройдут в Воркуте, Инте, Сосногорске, Визинге и ряде других населенных пунктов.

Следующий этап фестиваля пройдет в Пензе.

Лучший фильм выберут не жюри, а зрители. Главный приз фестиваля – 1,5 млн рублей на создание полнометражной картины.

«Мы приезжаем в города, не заставляя жителей городов мотаться к нам, принципиально бесплатно, под открытым небом, потому что улица для нас, с одной стороны, это метафора народности, открытости, демократии и так далее, а с другой стороны улицу очень сложно ограничить, пускать этих и не пускать тех», – отметил генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.