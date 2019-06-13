Дуров заявил о DDoS-атаке на Telegram из Китая

DDoS-атака на Telegram, которая привела к перебоям в работе мессенджера в среду, велась в основном из Китая, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

«IP-адреса в основном были из Китая», – написал Дуров в Twitter.

По его словам, традиционно самые крупные DDoS-атаки на Telegram совпадали по времени с протестами в Гонконге. «Этот случай не стал исключением», – добавил основатель мессенджера.

«На данный момент мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, пользователи Telegram в странах Северной и Южной Америки и некоторые пользователи из других стран могут столкнуться с проблемами соединения», – говорится в Twitter мессенджера.

В среду Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что стало причиной сбоя в работе мессенджера по всему миру.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции прошла в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.