Синоптики рассказали о погоде в Москве

В среду, 12 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве в среду будет 27-29 градусов тепла, по области воздух прогреется до 24-29 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба.