Google выпустил дудл ко Дню России

Компания Google в среду, 12 июня, разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, посвященный Дню России.

Дудл создан сестрами-художницами Анной и Варварой Кендель из Санкт-Петербурга. Логотип выполнили акварелью и карандашами, после чего обработали на компьютере с использованием разнообразных фактур, передает ТАСС.

Изображение можно посмотреть в архиве дудлов.

Как рассказали художницы, для вдохновения они много путешествуют по России. В изображении они хотели отразить многообразие природы нашей страны, но поскольку невозможно уместить все в одной картинке, уделили внимание Байкалу.

Дудл – это измененный логотип поисковой машины Google, который появляется в дни международных праздников и памятных дат.

День России отмечается 12 июня, праздник установлен указом президента от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.