Прокуратура Венесуэлы обвинила 17 человек в причастности к попытке госпереворота

Генеральная прокуратура Венесуэлы обвинила 17 человек в причастности к попытке государственного переворота 30 апреля, сообщил глава ведомства Тарек Вильям Сааб.

По его словам, в отношении 34 лиц проводится расследование, из них 17 человек задержаны, им предъявили обвинения, передает ТАСС.

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Напомним, 30 апреля на стороне поддерживаемого США лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли.

Более 50 военных были уволены из армии приказом президента Николаса Мадуро.

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