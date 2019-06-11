Эксперт объяснил быстрое решение по «делу Голунова»

«Если посмотрим на хронологию, то с момента задержания и до момента решения о прекращении в отношении журналиста следственных действий прошло четыре дня с небольшим. Это очень быстро», – заявил газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. Он рассказал, почему обвинение против журналиста Ивана Голунова развалилось за считанные дни.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян убежден, что прекращению уголовного преследования журналиста Ивана Голунова способствовало несколько факторов.

«Во-первых, это резонанс. Задержание произошло в дни, когда проходил Петербургский международный экономический форум и это событие не осталось незамеченным прессой на форуме. Это тот случай, когда к произошедшему появились вопросы, они были адресованы в том числе тому, кто может обратить внимание на возможные вопиющие нарушения, которые могли быть или будут подтверждены в ходе проверок», – отметил Кирьян.

По его словам, в этом деле также проявил себя общественный контроль. «Включилась позитивная цеховая консолидация. Все, кто мог дойти до администрации президента, до структур, которые представляют интересы общества, например, до Совета по правам человека, уполномоченного по правам человека, общественного совета при МВД, сделали это. Они были не просто услышаны, а этот сигнал был принят и дошел до аппарата администрации президента», – подчеркнул эксперт.

Кирьян признался, что вопрос с арестом Голунова был изучен с небывалой скоростью. «Если посмотрим на хронологию, то с момента задержания и до момента решения о прекращении в отношении журналиста следственных действий прошло четыре дня с небольшим. Это очень быстро», – убежден политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД Владимир Колокольцев заявил о решении прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Это решение было принято «по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз». Министр добавил, что Голунов уже во вторник будет освобожден из-под домашнего ареста..

Колокольцев также заявил, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направлены в СК «для оценки правомерности действий сотрудников полиции», которые задержали Голунова и «на период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей».

Кроме того, он решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отставке двух высокопоставленных сотрудников полиции: начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Ранее в пятницу спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что в ситуации с задержанием Голунова было либо «головотяпство», либо провокация, либо непрофессионализм.

Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотиков и отправили после задержания под домашний арест. Сам Голунов не признал вины.