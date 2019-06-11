Гомофобам Бирмингема суд запретил ходить в школу

Суд в британском Бирмингеме запретил демонстрантам находиться в районе начальной школы Anderton Park, где они проводят акцию против преподавания в школах сексуального равенства.

Протесты против уроков равенства в школе в Бирмингеме были временно приостановлены после судебного запрета. Демонстрантам запретили находиться на улицах рядом со школой. Директор школы Сара Хьюитт-Кларксон заявила, что в восторге от этого решения, пишет The Guardian.

«Мы рады, что можем вернуться в школу и сказать нашим сотрудникам, что мы свободны от протестов вне школы до конца года», – заявила она.

Более шести недель протестующие ежедневно стояли возле школы с микрофонами, выкрикивая: «Пусть дети будут детьми» и «Наши дети – наш выбор». Другие протестующие стояли с плакатами «Адам и Ева, не Адам и Стив».

В прошлом месяце аналогичный судебный запрет был вынесен в Лондоне.

Уроки равенства в британских школах информируют детей о «ЛГБТ-идентичности», пишет The Guardian.

В прошлом году сообщалось, что по меньшей мере 40 школ Великобритании запретили ученицам носить юбки в рамках борьбы за права трансгендеров.

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