ОНФ запустит приложение для использования сертификата на допобразование детей

Общероссийский народный фронт с осени запустит мобильное приложение для родителей, которые используют именной сертификат на дополнительное образование детей.

Приложение позволит родителям получить сам сертификат с денежными средствами на дополнительное образование, использовать его для выбора платных детских секций, а также заключить договор на обучение. Также с помощью приложения родители смогут контролировать остаток на счете, количество посещаемых программ, оперативно связаться с ответственными, если возникнут проблемы с использованием сертификата, сообщается на сайте ОНФ.

«Фактически это личный кабинет, где родители будут формировать образовательную траекторию для своего ребенка, платить за которую будет государство», – пояснил эксперт проекта ОНФ «Равные возможности – детям» Семен Славин.

Он также добавил, что мобильное приложение является инструментом общественного контроля. Регионы и муниципалитеты, которые внедряют новую систему электронных сертификатов, делают это по-разному. Одни готовы выделять три тысячи рублей в месяц, другие две тысячи рублей, где-то ребенок сможет посетить три кружка дополнительного образования, а где-то всего один. Благодаря приложению общественные наблюдатели смогут видеть, как работает система, сколько детей реально используют сертификат, и оперативно реагировать, если возникнут какие-либо сложности.

«Вопрос открытости регионов принципиален, и они готовы дать возможность общественным наблюдателям контролировать ситуацию, чтобы бесплатное дополнительное образование оставалось доступным», – отметил Славин.

Мобильное приложение заработает с 1 сентября для жителей 19 из 42 пилотных регионов, в которых система детских именных сертификатов, наполненных бюджетными средствами, уже работает. Это Республики Коми, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания и Удмуртская, Алтайский и Хабаровский края, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Новгородская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Тюменская и Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования уже получили более одного миллиона детей от пяти до 18 лет из 42 регионов. Благодаря им дети могут посещать именно те кружки и секции, которые в наибольшей степени отвечают их потребностям и интересам, оплачивать их не из бюджета семьи, а за счет государственных средств на сертификате.