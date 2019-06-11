Белград захотел военной помощи России и Китая

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что в Белграде рассчитывают на помощь России и Китая в закупках вооружения для защиты на случай вооруженного конфликта на Балканах.

«Мы – военно-нейтральная страна. Если дойдет до какого-то конфликта, а Балканы, как вы знаете, такое место, где конфликт может возникнуть, нам никто не сможет прийти на помощь. Мы рассчитываем на помощь России. И Китая. И других наших друзей», – сказал Вулин в интервью журналу «Международная жизнь».

Белград готов сделать все, чтобы не втягивать в возможные конфликты другие стороны, подчеркнул министр.

«Нам необходимо быть сильным. Поэтому тут военно-техническая помощь РФ чрезвычайно важна. Нам необходим мир. Но чтобы был мир, мы должны быть готовы ко всему. Сербы говорят: для того, чтобы был мир, мы сделаем почти все, но для того, чтобы мы были свободными, мы сделаем абсолютно все», – заключил глава ведомства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, говоря о вторжении полиции непризнанного Косово на север края и реакции на это западных стран, заявил, что в стране потеряли доверие к Западу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об обострении ситуации в Косово.