ФСБ и «Яндекс» не пришли к согласию по ключам шифрования

«Яндекс» и ФСБ продолжают дискуссию о предоставлении спецслужбе ключей шифрования, к окончательному согласию они пока не пришли, сообщили знакомые с ходом переговоров источники.

Источник сообщил, что «Яндекс» и ФСБ «находятся в диалоге, но окончательного решения не найдено», передает «Интерфакс».

«Дьявол кроется в деталях», – добавил он.

Источник отметил, что «с точки зрения действующего законодательства у ФСБ есть все основания требовать у компании ключи шифрования от трафика».

Другой источник подтвердил эту информацию. При этом он заявил, что «стороны далеко продвинулись в процессе переговоров, но универсальное решение найти будет сложно».

ФСБ отправила «Яндексу» запрос на ключи шифрования переписки пользователей «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Утверждалось, что компания отказалась передать эти данные.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ФСБ ключи шифрования «Яндекса».