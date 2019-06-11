Политолог: На митинге в поддержку Голунова возможны провокации в адрес сотрудников МВД

«Для политически заряженной части митингующих за Голунова – это способ выплеснуть протест на улицы и добиться нужной картинки. Сюжет опасный», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя намерение активистов провести в центре Москвы 12 июня марш в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Мартынов подчеркнул, что цель, например, блогера Алексея Навального – не какая-то защита задержанного журналиста «Медузы». «Ему не нужны какие-то альтернативы, ему нужно здесь и сейчас, несанкционированно и в центре города. Куда он опять попробует подтянуть своих сектантов, среди которых много детей и молодежи», – добавил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По словам политолога, риск массовых беспорядков и просто откровенных провокаций огромен. Может повториться история двухлетней давности, когда сторонники Навального столкнулись в праздничный день с фестивалем реконструкторов.

«Пересечение в том, что в выходной день, День России, всех хотят призвать несанкционированно на центральные улицы, где узенько и тесненько, где будет много людей, в том числе с детьми, на мероприятиях в честь праздника», – отмечает Мартынов.

Он отметил, что никто не оспаривает право журналистского сообщества проявить солидарность с коллегой. Однако сейчас настроение располагает митингующих к неправильным действиям по отношению к правоохранителям.

«Возможно, Голунов и не виноват. Но в силу такого резонанса и внимания весь гнев проецируется на всех сотрудников МВД Москвы. Таким образом, представляете, какие провокации и беспорядки возможны со стороны членов секты Навального? Какие-нибудь дети, которых он подговорит, будут бросаться на полицейских и так далее», – сказал Мартынов.

Политолог добавил, что на согласование подобных мероприятий власти города не пойдут никогда. Более того, мэрия поступила очень лояльно: «Надо отметить, что городские власти достаточно лояльны. Зная, что может происходить, предложили альтернативные маршруты и перенос на 16 июня».

«К огромному сожалению, мы с товарищами оказались правы в прогнозах. Хайп в отношении задержания журналиста оппозиционного издания превращается в обычные провокации всяких диструкторов по типу Алексея Навального. Хотелось бы, чтобы эти прогнозы были фантазией и не сбылись. Но, к сожалению, все выглядит совершенно иначе», – заключил Мартынов.

Напомним, несогласованная акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыть наркотики, запланирована на полдень 12 июня. Организаторы мероприятия заявили, что не будут его согласовывать, так как это мирное шествие. Они требуют освободить Голунова, закрыть уголовное дело и «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что массовые акции в центре Москвы, в том числе в поддержку журналиста Ивана Голунова, могут помешать празднованию Дня России. Он также добавил, что Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова.

Напомним, Голунов был задержан по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. Полиция опровергла сообщения о том, что журналиста якобы избили. 11 июня адвокаты Голунова обжаловали решение суда о его домашнем аресте.