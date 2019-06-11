Лавров заявил о попытках США разрушить режим контроля над вооружениями

Вашингтон пытается подверстать под свои интересы или разрушить режим контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

«Сегодня в попытке обеспечить односторонние геополитические преимущества, сохранить статус единственного центра принятия решений при согласии или прямой поддержке своих союзников США продолжают наносить мощные удары по сформированной по итогам Второй мировой войны архитектуре международной безопасности. Стремятся разрушить или подверстать под свои узкокорыстные задачи режимы контроля над вооружениями, сеют хаос и разжигают конфликты в различных регионах мира», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Россия ожидает ответных действий США на свои предложения по стратегической стабильности и контролю над вооружением.

«В фокусе самого пристального внимания остается стратегическая стабильность и контроль над вооружением. На Петербургском международном экономическом форуме президент (России Владимир) Путин указал на последствия, к которым может привести полная утрата каких-либо ограничений в ракетно-ядерной сфере. Все российские инициативы в этой области остаются в силе. Мы отметили заявленную Вашингтоном готовность к взаимодействию. Ожидаем конкретных действий», – сказал Лавров.

По его словам, Россия и США должны принять совместное заявление о неприемлемости и недопустимости ядерного конфликта.

Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что навязываемая Соединенными Штатами модель их господства – путь к бесконечным конфликтам и войнам, причем не только торговым.

Позже помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Москва обеспокоена растущей конфронтацией в мире, а шаги Вашингтона для международной безопасности весьма опасны.