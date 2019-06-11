Между израильскими военными с палестинскими силовиками произошла перестрелка

В рамках операции по аресту подозреваемых в терроризме в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан произошла перестрелка между израильскими солдатами и палестинскими превентивными силами безопасности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Ночью во время операции Армии обороны Израиля по задержанию террористов в городе Наблус произошла перестрелка между военнослужащими израильской армии и группой вооруженных людей, которых военные посчитали подозреваемыми. Как оказалось, это были представители палестинских сил безопасности», – говорится в распространенном военными пресс-релизе.

Там же отмечается, что с израильской стороны пострадавших нет, будет проведена проверка обстоятельств инцидента, передает ТАСС.

Военные также сообщили, что в ночь на вторник военные арестовали 18 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега. «Подразделения армии при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) арестовали 18 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении израильских гражданских лиц и солдат», – говорится в коммюнике.

Палестинское информационное агентство ВАФА сообщает, что в ходе перестрелки с израильскими солдатами в Наблусе легкие ранения получил один сотрудник палестинской службы безопасности. По его данным, израильские солдаты обстреляли штаб-квартиру палестинских силовиков в этом городе.



