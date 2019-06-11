Разин проник к Алибасову «через подвалы» Склифа

Продюсер Андрей Разин в интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1» рассказал, как ему удалось тайно проникнуть в реанимацию к Бари Алибасову в НИИ имени Склифосовского, куда тот попал после отравления жидкостью для прочистки труб.

«Все оцепили, никого не пускали. Но буквально через три-четыре часа [после госпитализации Алибасова] я был там. Прошел через подвалы, поднялся на лифте и прошел в реанимацию», – сказал продюсер в эфире программы «Привет, Андрей!».

Разин сказал, что хотел убедиться, что его коллега жив после того, как некоторые СМИ сообщили о его смерти.

В понедельник сообщалось, что Алибасов находится без сознания, а утром, ненадолго проснувшись, спрашивал про кота.

4 июня Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Он попал в реанимацию.