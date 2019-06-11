Синоптики рассказали о погоде в Москве

Во вторник, 11 июня, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков, температура воздуха поднимется до 28-30 градусов тепла в Москве и 26-31 градуса по области, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, ветер ожидается слабый. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.