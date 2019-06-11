Вертолетный отряд Трампа пополнится шестью машинами

В вертолетный отряд президента США Дональда Трампа закупят еще шесть машин. По информации Пентагона, стоимость контракта превысит полмиллиарда долларов.

В американском военном ведомстве сообщили, что корпорация Sikorsky, подразделение Lockheed Martin, получила контракт на 542 млн долларов на производство дополнительных машин и предоставление других услуг, передает РИА «Новости».

Трамп сможет воспользоваться новыми вертолетами в случае избрания на второй срок, так как работа по контракту будет завершена в 2022 году.

В мае 2014 года Пентагон одобрил контракт на замену президентских вертолетов, корпорация Sikorsky была единственным кандидатом в тендере и выиграла 2,8 млрд долларов на поставку вертолетов модели VH-92.

В марте в США совершил первый испытательный полет новый американский вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который, как предполагается, должен почти вдвое превзойти по скорости существующие аналоги.