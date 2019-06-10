Трамп собрался в Южную Корею

По завершении участия в саммите Группы двадцати в Осаке (Япония) в конце июня американский президент Дональд Трамп нанесет визит в Республику Корея, сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«После [саммита] «двадцатки» госсекретарь [США Майкл] Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в ходе поездки в Республику Корея для встречи с президентом Мун Чжэ Ином», – приводит ее слова ТАСС.

Очередная встреча «двадцатки» на высшем уровне пройдет в Осаке 28-29 июня.

Добавим, что в середине мая президент Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Сообщалось, что президенты России и США могут обсудить вопросы энергобезопасности Европы.