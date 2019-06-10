Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль Нахайяном, в котором обсудил ситуацию в Персидском заливе, сообщает Кремль.

Разговор Путина с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ состоялся по инициативе эмиратской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях», – говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Персидском заливе.

«С обеих сторон отмечена важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе», – сообщили в Кремле.

Путин и аль Нахайян договорились о продолжении контактов.

Россия и ОАЭ имеют связи в различных сферах, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. В феврале ОАЭ заключили с Россией контракт на модернизацию броневиков, а также закупили боеприпасы для БМП-3.

Также у стран был проект совместной БМП, но его заморозили.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как арабы помогают поднять престиж российского автопрома – именно в ОАЭ был показан Aurus и вызвал интерес у местной публики.