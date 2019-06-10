Адвокаты заявили об отсутствии на Украине уголовных дел против Януковича

Генеральная прокуратура Украины якобы сообщила адвокатам, что бывший президент страны Виктор Янукович не является фигурантом уголовных дел, пишут СМИ.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что «представители ГПУ манипулируют общественным сознанием относительно уголовных дел против Виктора Януковича», передает «Корреспондент».

«Неоднократно уже обращались и к самому генеральному прокурору, и к ГПУ с требованиями обнародовать материалы уголовных производств против Виктора Януковича и доказательства его вины, если таковые имеются. Это сделано так и не было. Более того, получен официальный ответ, что наш клиент не является обвиняемым в каких-либо уголовных делах», – приводит издание цитату защитника Януковича.

По его словам, против экс-президента нет ни одного приговора, который бы вступил в законную силу.

«Должен быть соблюден принцип презумпции невиновности и вся неправдивая информация, распространенная о нем, должна быть опровергнута генеральной прокуратурой Украины и лично генеральным прокурором», – заключил адвокат.

Напомним, в январе 2019 года суд в Киеве вынес приговор Януковичу в виде 13 лет лишения свободы заочно.