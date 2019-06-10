Чеченские школьники перед экзаменом устроили массовую драку

Учащиеся нескольких учебных заведений в Чечне поссорились перед экзаменом, конфликт перерос в массовую драку.

После начала драки директор одной из школ, в которой должен был пройти экзамен, позвонил в полицию, сообщил источник телеканала 360 в правоохранительных органах республики.

На место происшествия прибыли трое полицейских, один из них якобы ударил школьника, пытаясь разнять оппонентов, пояснил собеседник. В отношении него проводится служебная проверка.

О причинах инцидента на данный момент не сообщается.