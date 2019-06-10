Эксперты оценили «разворот Текслера»

«Менее чем за три месяца ему удалось продемонстрировать высокую управленческую и публичную эффективность, переформатировать работу областного правительства и наметить решение наиболее острых проблем», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященном врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.

В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Напомним, ранее выходили доклады, посвященные, в частности, главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, врио главы Петербурга Александру Беглову, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

Текслер назначен на должность врио губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года. Он уроженец Челябинска, однако потом переехал в Норильск, где прошел большую управленческую школу на «Норникеле». В 1999 году он стал начальником управления налогового планирования Норильской горной компании, на посту которой сменил будущего министра энергетики Александра Новака. В 2006 году он стал руководителем Норильского горно-металлургического комбината.

В конце 2007 года в Норильске появляется должность сити-менеджера, в 2008 году Текслер был утвержден на этом посту. В сентябре 2009 года возвращается в бизнес, занимает руководящие посты в структурах компании «Полюс Золото», где ему поручили работу с активами компании в Казахстане.

Летом 2013 года он получил назначение в министерство энергетики России на должность замминистра. В ноябре 2014 года получил повышение до первого замминистра.

В 2018 году стал выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления.

Текслер в Челябинской области столкнулся с целым рядом серьезных вызовов. Прежние руководители и их окружение оказались замешанными в различных непрозрачных бизнес-схемах – в частности, Михаил Юревич, который руководил регионом с 2010 по 2014 годы, имел сложные отношения с элитами и металлургической отраслью, а позже оказался фигурантом уголовного дела и покинул страну. Пришедший ему на смену Борис Дубровский также не смог наладить отношения с элитами, а также столкнулся с мусорным коллапсом в 2018 году и трагедией со взрывом подъезда жилого дома в Магнитогорске в 2018 году.

В итоге Дубровского отправили в отставку, так как шансов на переизбрание у него осталось не очень много.

Текслер после прихода в регион, как пишут эксперты, «постарался устранить наиболее явные риски, сгенерированные предшественником», в частности, начав выстраивать отношения с элитами.

«Если Дубровский предпочитал избегать прямого общения с крупным бизнесом, то его сменщик продемонстрировал нацеленность на диалог. Он встретился с руководством регионального Союза промышленников и предпринимателей и призвал бизнес к сотрудничеству», – отмечают эксперты.

Удалось ему избежать и конфликта с магнитогорскими металлургами. Также он занялся масштабными экологическими и социальными проектами.

Врио нацелился и на перезагрузку отношений власти с населением, заявив, что в центре внимания «должен быть человек».

«Текслер предпринял попытки исправить недоработки предыдущего руководства по наиболее чувствительным для населения направлениям. Он сделал ряд заявлений по «мусорной» проблеме и пообещал держать экологическую тематику в фокусе внимания. Вдобавок он запретил строительство кремниевого завода в Златоусте, против которого протестовали местные жители», – отметили эксперты.

Текслер часто совершает ознакомительные поездки по региону и встречается с жителями, при этом нередко поездки завершаются обещаниями выделить средства на решение тех или иных точечных проблем.

Новым стилем врио губернатора эксперты назвали «чрезвычайную открытость».

«Одним из удачных ноу-хау назначенца стал #РазворотТекслера. Совершая ознакомительные поездки по региону, врио главы региона регулярно сворачивает с подготовленного маршрута и заезжает в места, не предусмотренные программой. Отчеты о таких разворотах публикуются в соцсетях и пользуются большой популярностью у жителей. Аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) назвали эту инициативу лучшей региональной практикой за период с 29 апреля по 12 мая», – пишут эксперты.

Отмечается, что Текслер максимально требователен к чиновникам, демонстрирует готовность обновлять команду.

«Пока кадровые изменения нельзя назвать зачистками, однако очевидно, что новый врио спешит избавиться от наиболее токсичных и наименее эффективных представителей старой команды. Довольно громким получилось увольнение министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Микулика, которое произошло буквально спустя пару дней после назначения врио», – говорится в докладе.

При этом он намерен менять не только свою, но и муниципальную команду.

«Текслер активно включился в работу над подготовкой саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске», – отмечают эксперты.

Подчеркивается, что такие масштабные проекты – это возможность для региона развить свою инфраструктуру: к саммитам будет реконструирован аэропорт, а также построены новые дороги.

«Короткий срок работы Текслера на посту ВРИО пока не позволяет сделать фундаментальных выводов о нем как о руководителе региона. Однако следует отметить, что менее чем за три месяца ему удалось продемонстрировать высокую управленческую и публичную эффективность, переформатировать работу областного правительства и наметить решение наиболее острых проблем. Первые достижения на посту ВРИО вместе с открытой коммуникационной стратегией обеспечили Текслеру высокий уровень симпатий среди населения, что подтверждается социологическими данными», – подытожили эксперты.