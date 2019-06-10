Эксперты оценили «разворот Текслера»

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10 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

У России появился шанс нажиться на схватке технологических гигантов Китая и СШАФото: Dado Ruvic/Reuters
Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера? Подробности...
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Кому выгодны массовые протесты в Гонконге

В Гонконге спустя несколько лет снова начались массовые протестыФото: Tyrone Siu/Reuters
Жители Гонконга снова после 2014 года массово вышли на улицы. На этот раз они протестуют против закона об экстрадиции и выдачи материковому Китаю преступников. Оппозиция считает, что соглашение с правительством КНР приведет к «смерти автономии» Гонконга, а также коснется политических противников Пекина. Чем грозит протест миллиона недовольных гонконгцев?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Россия и Китай – друзья поневоле

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп создал все условия для того, чтобы Москва и Пекин вместе защищались от США. Однако готов ли Китай к такому равноправному сотрудничеству? А главное, готова ли к нему Россия? Подробности...
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Может ли христианин быть националистом

Владимир Можегов, публицист
В раю, вероятно, не будет ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины. Но пока мы живем на Земле, мы сохраняем свои особенности и национальные культуры. Должны ли мы это отрицать? Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...
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            Эксперты оценили «разворот Текслера»

               10 июня 2019, 17:17
            Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
            Текст: Сергей Гурьянов

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            «Менее чем за три месяца ему удалось продемонстрировать высокую управленческую и публичную эффективность, переформатировать работу областного правительства и наметить решение наиболее острых проблем», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященном врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.

            В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

            Напомним, ранее выходили доклады, посвященные, в частности, главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, врио главы Петербурга Александру Беглову, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

            Текслер назначен на должность врио губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года. Он уроженец Челябинска, однако потом переехал в Норильск, где прошел большую управленческую школу на «Норникеле». В 1999 году он стал начальником управления налогового планирования Норильской горной компании, на посту которой сменил будущего министра энергетики Александра Новака. В 2006 году он стал руководителем Норильского горно-металлургического комбината.

            В конце 2007 года в Норильске появляется должность сити-менеджера, в 2008 году Текслер был утвержден на этом посту. В сентябре 2009 года возвращается в бизнес, занимает руководящие посты в структурах компании «Полюс Золото», где ему поручили работу с активами компании в Казахстане.

            Летом 2013 года он получил назначение в министерство энергетики России на должность замминистра. В ноябре 2014 года получил повышение до первого замминистра.

            В 2018 году стал выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления.

            Текслер в Челябинской области столкнулся с целым рядом серьезных вызовов. Прежние руководители и их окружение оказались замешанными в различных непрозрачных бизнес-схемах – в частности, Михаил Юревич, который руководил регионом с 2010 по 2014 годы, имел сложные отношения с элитами и металлургической отраслью, а позже оказался фигурантом уголовного дела и покинул страну. Пришедший ему на смену Борис Дубровский также не смог наладить отношения с элитами, а также столкнулся с мусорным коллапсом в 2018 году и трагедией со взрывом подъезда жилого дома в Магнитогорске в 2018 году.

            В итоге Дубровского отправили в отставку, так как шансов на переизбрание у него осталось не очень много.

            Текслер после прихода в регион, как пишут эксперты, «постарался устранить наиболее явные риски, сгенерированные предшественником», в частности, начав выстраивать отношения с элитами.

            «Если Дубровский предпочитал избегать прямого общения с крупным бизнесом, то его сменщик продемонстрировал нацеленность на диалог. Он встретился с руководством регионального Союза промышленников и предпринимателей и призвал бизнес к сотрудничеству», – отмечают эксперты.

            Удалось ему избежать и конфликта с магнитогорскими металлургами. Также он занялся масштабными экологическими и социальными проектами.

            Врио нацелился и на перезагрузку отношений власти с населением, заявив, что в центре внимания «должен быть человек».

            «Текслер предпринял попытки исправить недоработки предыдущего руководства по наиболее чувствительным для населения направлениям. Он сделал ряд заявлений по «мусорной» проблеме и пообещал держать экологическую тематику в фокусе внимания. Вдобавок он запретил строительство кремниевого завода в Златоусте, против которого протестовали местные жители», – отметили эксперты.

            Текслер часто совершает ознакомительные поездки по региону и встречается с жителями, при этом нередко поездки завершаются обещаниями выделить средства на решение тех или иных точечных проблем.

            Новым стилем врио губернатора эксперты назвали «чрезвычайную открытость».

            «Одним из удачных ноу-хау назначенца стал #РазворотТекслера. Совершая ознакомительные поездки по региону, врио главы региона регулярно сворачивает с подготовленного маршрута и заезжает в места, не предусмотренные программой. Отчеты о таких разворотах публикуются в соцсетях и пользуются большой популярностью у жителей. Аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) назвали эту инициативу лучшей региональной практикой за период с 29 апреля по 12 мая», – пишут эксперты.

            Отмечается, что Текслер максимально требователен к чиновникам, демонстрирует готовность обновлять команду.

            «Пока кадровые изменения нельзя назвать зачистками, однако очевидно, что новый врио спешит избавиться от наиболее токсичных и наименее эффективных представителей старой команды. Довольно громким получилось увольнение министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Микулика, которое произошло буквально спустя пару дней после назначения врио», – говорится в докладе.

            При этом он намерен менять не только свою, но и муниципальную команду.

            «Текслер активно включился в работу над подготовкой саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске», – отмечают эксперты.

            Подчеркивается, что такие масштабные проекты – это возможность для региона развить свою инфраструктуру: к саммитам будет реконструирован аэропорт, а также построены новые дороги.

            «Короткий срок работы Текслера на посту ВРИО пока не позволяет сделать фундаментальных выводов о нем как о руководителе региона. Однако следует отметить, что менее чем за три месяца ему удалось продемонстрировать высокую управленческую и публичную эффективность, переформатировать работу областного правительства и наметить решение наиболее острых проблем. Первые достижения на посту ВРИО вместе с открытой коммуникационной стратегией обеспечили Текслеру высокий уровень симпатий среди населения, что подтверждается социологическими данными», – подытожили эксперты.


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