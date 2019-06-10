Турция осудила Исландию из-за поведения в отношении футболистов

МИД Турции направил ноту протеста Исландии после многочасового досмотра турецкой национальной сборной по футболу в аэропорту Кефлавик в 50 км от исландской столицы Рейкьявик.

Нота протеста Исландии была передана через посольство Норвегии в Анкаре, сообщает ТАСС.

«Процедуры, с которыми столкнулась наша национальная сборная в аэропорту Исландии, неприемлема ни с дипломатической, ни с человеческой точки зрения», – написал ранее в своем Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что будут приняты «все необходимые меры».

По данным газеты Daily Sabah, в Исландии турецкая сборная, прилетевшая на отборочный матч чемпионата Европы, более трех часов ждала паспортного контроля. После чего был проведен неоднократный тщательный досмотр личных вещей. По словам футболистов, действия исландских пограничников являлись проявлением неуважения.

Матч Исландия – Турция пройдет 11 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России в игре отборочного тура чемпионата Европы 2020 года одержала самую крупную победу в истории.