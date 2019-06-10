Кот поймал избранницу на измене и стал звездой Сети

Пользователей Сети удивило видео разборок трех котов. И хотя из ролика непонятно, знакомы ли кошки друг с другом, происходящее в ролике выглядит как сцена с пойманной на измене супругой.

На видео попали «объятия» кота и кошки у обочины дороги в Китае. При этом за парой пристально наблюдает третий кот. Вскоре один из «влюбленных» замечает непрошенного гостя и быстро убегает с «места преступления», оставляя вторую половину в недоумении.

Оставшаяся в одиночестве черная кошка медленно и осторожно поднимается, оборачивается, понимает, что ее «поймали с поличным», и пускается наутек, а бело-рыжий кот преследует ее, пишет Daily Mail.