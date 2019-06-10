Москвичей предупредили о грозе с градом

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, гроза, град, сообщают синоптики.

Днем в городе воздух прогреется до 26–28 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в Московском регионе ожидается кратковременный дождь, в столице – сильный. По области температура будет плюс 25–30 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, при грозе порывы 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ночью в столице ожидается от 14 до 16 градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров опустятся до плюс 11–16 градусов, передает ТАСС.

На 10 июня Гидрометцентр объявил оранжевый (предпоследний по шкале интенсивности опасных явлений) уровень опасности. Синоптики предупреждают москвичей об аномально жаркой погоде со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7–8 градусов.