Украина решила напугать Молдавию «российским сценарием»

Украинский МИД прокомментировал политический кризис в Молдавии призывом не допустить «российский сценарий».

В заявлении на сайте МИД Украины говорится, что Киев обеспокоен ситуацией в Молдавии.

Украина предложила свою помощь, подчеркнув, что заинтересована «в стабильной, демократической и европейской» Молдавии.

Украина заявила, что с Молдавией ее объединяет «общее европейское будущее».

При этом в Киеве считают важным как для самой Молдавии, так и для региона «не допустить внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны».

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Напомним, после отказа конституционного суда Молдавии признать новое правительство в стране разразился политический кризис. Социалисты и блок ACUM намерены продолжить работу правительства и кабмина, которые теперь контролируют, а теряющая в этом случае власть Демпартия требует роспуска парламента и перевыборов.