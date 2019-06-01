Кононенко назвал простую причину вырезания сцен из фильма про Элтона Джона

Журналист Максим Кононенко, комментируя резонансную ситуацию с вырезанием некоторых сцен из фильма про Элтона Джона, который скоро выходит на широкий экран в России, объяснил, почему прокатчик решил так поступить.

«Что касается Централпартнершип, вырезавшего из фильма про Элтона Джона всю гомосятину, – пишет Кононенко в своем telegram-канале, – я сделал бы точно так же. И не потому, что я гомофоб. Я как раз толерантен. Хотя и не очень люблю, когда мне с большого экрана показывают, как целуются два мужика. Две телочки – ок, а два мужика – нет. Впрочем, я потерплю.

Но я бы тоже вырезал. Причина простая: фильм надо прокатать. Вряд ли кто-то не пойдет на фильм про Элтона Джона из-за того, что там не будет поцелуя двух мужиков. Вот я просто представить себе не могу такого человека. Который не пойдет именно из-за этого. То есть, вырезание это для бизнеса совершенно безболезненно», – уверен Кононенко.

«А вот если найдется какой-нибудь гомофобный активист, который начнет орать про закон о гей-пропаганде, пикетировать кинотеатры и вообще матильду давать – то тогда есть риск слететь с проката, – заметил он. – Или, по крайней мере, лишиться зрителей, которые побоятся прийти в кино из-за этих ... (аналог «агрессивных личностей» – Прим. ВЗГЛЯД), которые против».

«Так что действие совершенно осмысленное и правильное. Пусть журналисты про гомофобию пишут – а нам надо кассу собрать», – заключил он.

Напомним, ранее британский певец и композитор Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен» в России.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, из картины убрали сцены гомосексуального секса, сохранив саму линию однополых любовных отношений, употребления наркотиков и алкоголя. В Минкультуры заявили о «самоцензуре» компании-прокатчика. Представитель компании сообщал, что фильм изменен в соответствии с российским законодательством. Между тем московский кинотеатр вызвался показать фильм об Элтоне Джоне со сценами секса.