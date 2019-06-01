Предвыборная кампания Зеленского получила семь наград

Взгляд
1 июня, суббота  |  Последнее обновление — 16:07  |  vz.ru
Разделы

Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
Перейти а раздел…

Увлечение санкциями возвращает США во времена Дикого Запада

В США не учитывают того, что их агрессивные действия вызывают противодействиеФото: Weiser Martin/CTK/ТАСС
В США раскрыли подробности законопроекта о санкциях в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Речь идет о пяти видах ограничений. Прежде всего под удар попадают швейцарские и итальянские компании, которые предоставляют суда для укладки труб по дну Балтийского моря. Помешают ли новые санкции строительству газопровода и чем могла бы ответить Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Любовь к спорту спасает жизни

Игорь со своим кумиром – Сергеем ИгнашевичемФото: из личного архива
Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый. Подробности...
Перейти а раздел…

Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному правуФото: Павел Бушуев/ТАСС
Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и, в первую очередь, для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

      Перейти а раздел…

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:МЧС заявило о 38 пострадавших при взрывах в Дзержинске
            Очевидцы рассказали о взрывах на заводе в ДзержинскеПоявились новые подробности массовой стрельбы на курорте в СШАСтрах перед США влияет на интерес Китая к российскому газуПоловина задержанных на «Шиесе» оказались жителями других регионов
            Япония решила отложить заключение мирного договора с РоссиейНовый посол России в Белоруссии высказался по острым вопросамНа Украине заявили о крахе оборонной промышленностиПугачева односложно отреагировала на фото Лободы в кожаном купальнике
            Обычных пожарных отозвали с места взрыва в ДзержинскеУкусы клещей назвали полезными для россиянМедведев рассказал о «шарике» на стороне КиеваРоспотребнадзор рассказал о схеме обмана в автосалонах

            Главная тема


            Увлечение санкциями возвращает США во времена Дикого Запада

            Производство тротила


            Названа возможная причина взрывов на заводе в Дзержинске

            разрешение МЭР


            Россия ограничила поставки угля и бензина на Украину

            «Можем повторить»


            Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому переворотом

            Видео

            высший суд


            Собор может низложить Вселенского патриарха Варфоломея за томос Украине

            «Трампий и Помпий»


            Пушков посмеялся над изменением русских фамилий на Украине

            мировая трансформация


            Академик РАН рассказал о «неизбежных» результатах победы СССР в холодной войне

            разногласия в нато


            Трамп одобрил предложение Эрдогана по комплексам С-400

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            Война без правил


            Андрей Безруков: США объявили Китай врагом

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Лунгин и «мракобесы»


            Сергей Козлов: Новоявленный «Плохиш» российского кино

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Предвыборная кампания Зеленского получила семь наград

            1 июня 2019, 15:38

            Текст: Евгения Шестак

            Версия для печати

            Команда президента Украины Владимира Зеленского, которая разрабатывала его предвыборную кампанию, одержала победу в семи номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards, сообщила пресс-служба главы государства.

            Это абсолютно лучший результат по количеству побед на одну страну за всю историю конкурса. Церемония награждения состоялась в Греции 31 мая.

            «17 стран, 126 работ. Мы первые. Украина первая. 6 золотых статуэток и 1 серебренная. Абсолютный чемпион по количеству побед на одну страну за всю историю конкурса. А тут даже был технолог Рейгана», – написал советник президента Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

            Команда Зеленского стала безоговорочным победителем в следующих номинациях: «Кампания в социальных медиа», «Лучшее веб-видео», «Лучшее использование отрицательного или контрастного», «Креативное использования данных / метрик / аналитики», «Лучший веб-сайт», «Диджитал-кампании», «Лучшее использование юмора».

            Федоров в предвыборном штабе Зеленского отвечал за направление, связанное с информационными технологиями. Он отметил, что эта победа – заслуга всей команды Зеленского, каждого человека.

            «Мы показали, что политика может быть другой. Что можно побеждать без олигархических бюджетов и не обязательно завешивать всю страну своими бордами, чтобы тебя увидели и услышали», – заявил он.

            Ранее Зеленский зарегистрировал бренд «ЗеКоманда» и еще четыре торговые марки, связанные с его политической деятельностью.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............