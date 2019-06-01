Предвыборная кампания Зеленского получила семь наград

Команда президента Украины Владимира Зеленского, которая разрабатывала его предвыборную кампанию, одержала победу в семи номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards, сообщила пресс-служба главы государства.

Это абсолютно лучший результат по количеству побед на одну страну за всю историю конкурса. Церемония награждения состоялась в Греции 31 мая.

«17 стран, 126 работ. Мы первые. Украина первая. 6 золотых статуэток и 1 серебренная. Абсолютный чемпион по количеству побед на одну страну за всю историю конкурса. А тут даже был технолог Рейгана», – написал советник президента Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Команда Зеленского стала безоговорочным победителем в следующих номинациях: «Кампания в социальных медиа», «Лучшее веб-видео», «Лучшее использование отрицательного или контрастного», «Креативное использования данных / метрик / аналитики», «Лучший веб-сайт», «Диджитал-кампании», «Лучшее использование юмора».

Федоров в предвыборном штабе Зеленского отвечал за направление, связанное с информационными технологиями. Он отметил, что эта победа – заслуга всей команды Зеленского, каждого человека.

«Мы показали, что политика может быть другой. Что можно побеждать без олигархических бюджетов и не обязательно завешивать всю страну своими бордами, чтобы тебя увидели и услышали», – заявил он.

Ранее Зеленский зарегистрировал бренд «ЗеКоманда» и еще четыре торговые марки, связанные с его политической деятельностью.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД