Москвичей ожидает сухая и теплая погода, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 23–25 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 11 градусов. Синоптики предупреждают о риске природных пожаров, 1 июня объявлен желтый уровень опасности.

Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 20–25 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.