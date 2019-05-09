Порошенко присвоил главе СБУ звание героя Украины

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звания героя страны.

«Присвоить звание герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку - председателю Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа на сайте президента Украины.

Согласно документу, Грицаку присвоили звание за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что в марте бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров говорил, что СБУ с ее председателем Василием Грицаком – это абсолютно подконтрольная Порошенко структура.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Службу безопасности страны в сотрудничестве с украинскими националистами-радикалами.