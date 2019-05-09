Украинские радикалы потребовали изменить программу ко Дню Победы на канале «Интер»

Украинские радикалы провели акцию протеста у офиса компании «Национальные информационные системы», производящей программы для телеканала «Интер».

Поводом для акции стала программа концерта «Победа. Одна на всех» и фильм «Ни шагу назад!», посвященные Дню Победы.

Один из координаторов протеста Дмитрий Жмайло назвал телеканал «агентурой Кремля». «Те, кто имеет проукраинскую позицию, должны отказаться посещать рупоры российской пропаганды», – сказал он, передает ТАСС.

Участники акции оставили телеканалу символическую «черную метку», прикрепив на дверях и на фасаде офиса «Интера» наклейки с надписью «выключи российское».

Ранее участники акции «Бессмертный полк» в Киеве не дали радикалам и националистам сорвать мероприятие; местные СМИ отмечают, что украинцы стали смелее принимать участие в мероприятиях в честь Дня Победы.

Между тем, в четверг в Киеве полиция задержалаправозащитницу Елену Бережную – организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», аналога «Бессмертного полка»; задержание объяснили нарушением общественного порядка.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что «преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на оскорбительное заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».

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